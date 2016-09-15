Путин призвал решить транспортные проблемы в РФ перед ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин призвал решить транспортные проблемы в городах страны, в которых пройдут матчи ЧМ по футболу.

В ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта Путин пояснил, что необходимо за 1,5 года, оставшиеся до проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 в России, усовершенствовать транспортную инфраструктуру городов. Он подчеркнул важность данного направления, сообщает Life.

Также в пример российский лидер привёл Волгоград, в котором уже открылся новый международный терминал в аэропорту.