Общество
Источник: Life
15:42, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Путин призвал решить транспортные проблемы в РФ перед ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин призвал решить транспортные проблемы в городах страны, в которых пройдут матчи ЧМ по футболу.

В ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта Путин пояснил, что необходимо за 1,5 года, оставшиеся до проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 в России, усовершенствовать транспортную инфраструктуру городов. Он подчеркнул важность данного направления, сообщает Life.

Также в пример российский лидер привёл Волгоград, в котором уже открылся новый международный терминал в аэропорту.

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Худик Ольга

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