Общество
Источник: РИА "Новости"
16:35, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Путин призвал "облагородить" Керченский пролив инфраструктурой

Президент России Владимир Путин отметил хороший темп строительства Керченского моста в Крыму.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, вслед за Дмитрием Медведевым с ходом строительства Керченского моста в Крыму может ознакомиться Владимир Путин.

В ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны Владимир Путин отметил, что строительство моста ведётся быстро, но призвал не забывать про подготовку автомобильных и железнодорожных подходов к мосту, сообщает РИА «Новости».

«Строительство моста идет хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма», — заключил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что строительство моста в Крым — это «важнейший общенациональный проект», так как Керченский мост поможет Крыму объединиться с транспортной системой России, а также «создаст дополнительные возможности для экономического роста».

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