Общество
Источник: Twitter
11:56, 15 Сентября 2016 Версия для печати

PornHub покажет Роскомнадзору бесплатное порно за разблокировку

Сайт PornHub предложил Роскомнадзору доступ к премиальному аккаунту в обмен на отмену блокировки ресурса в России.

Такое предложение появилось на официальной странице порносайта в Twitter.

«Роскомнадзор, если мы вам, ребята, дадим доступ к премиальному аккаунту на PornHub, вы разблокируете наш сайт в России?» — спрашивают у ведомства представители сайта для взрослых.

Интернет-пользователи с юмором отнеслись к подобному предложению. Многие отметили, что, скорее всего, одного премиум-аккаунта для Роскомнадзора будет маловато.

«Где вы найдете так много премиальных аккаунтов?» — поинтересовался один из пользователей Twitter.

Некоторые интернет-юзеры предположили, что скоро у PornHub в России появится замена.

«Когда ждать импортозамещения?» — с надеждой вопрошает один из комментаторов поста.

Напомним, что в среду, 14 сентября, в России по решению Роскомнадзора были заблокированы крупнейшие порносайты PornHub и YouPorn. По данным проекта «Роскомсвобода», данные ресурсы были внесены в единый реестр запрещенной информации.

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