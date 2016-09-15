PornHub покажет Роскомнадзору бесплатное порно за разблокировку

Сайт PornHub предложил Роскомнадзору доступ к премиальному аккаунту в обмен на отмену блокировки ресурса в России.
Такое предложение появилось на официальной странице порносайта в Twitter.
«Роскомнадзор, если мы вам, ребята, дадим доступ к премиальному аккаунту на PornHub, вы разблокируете наш сайт в России?» — спрашивают у ведомства представители сайта для взрослых.
Интернет-пользователи с юмором отнеслись к подобному предложению. Многие отметили, что, скорее всего, одного премиум-аккаунта для Роскомнадзора будет маловато.
«Где вы найдете так много премиальных аккаунтов?» — поинтересовался один из пользователей Twitter.
Некоторые интернет-юзеры предположили, что скоро у PornHub в России появится замена.
«Когда ждать импортозамещения?» — с надеждой вопрошает один из комментаторов поста.
Напомним, что в среду, 14 сентября, в России по решению Роскомнадзора были заблокированы крупнейшие порносайты PornHub и YouPorn. По данным проекта «Роскомсвобода», данные ресурсы были внесены в единый реестр запрещенной информации.
.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?— Pornhub ARIA (@Pornhub) 14 сентября 2016 г.