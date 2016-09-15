Почему на Кубани так не любят экологов

Sobesednik.ru поинтересовался у различных общественных деятелей, что они думают о громком избиении экологов на Кубани.

В Краснодарском крае неизвестные – предположительно казаки – избили волонтеров Гринписа, которые помогали тушить лесные пожары. Нападавшие с оружием обвиняли добровольцев в работе на США и требовали «убираться с кубанской земли». И этот случай не единичный. Почему в России так не любят экологов?

Григорий Куксин, Гринпис РФ:

Григорий Куксин Фото: greenpeace.org

– То, что произошло, не укладывается в голове. Приехали помогать людям, а получили по башке. Все наши действия согласованы с администрацией края. Привезли самую передовую технику, 17 лучших специалистов по тушению пожаров... Да, мы работаем под эгидой Гринписа. И что? Главная же ведь наша задача – тушение пожара. При чем тут политика? Кажется, сегодня все заигрались в патриотизм. А ведь мы предлагали казакам объединить силы для благого дела. Не захотели.

Олег Митволь, партия «Зеленые»:

Олег Митволь Фото: Global Look Press

– Взрывать гранату, использовать биту – это, простите, бандитизм! Фактически на людей напали при исполнении их профессиональных обязанностей. Мы уже обратились к президенту, чтобы он взял это дело на особый контроль. Пострадали люди, два человека в тяжелом состоянии, а местные власти бездействуют. Со своей стороны мы окажем ребятам любую юридическую и медицинскую помощь.

Константин Перемежко, зам. атамана Кубанского казачьего войска:

– С чего вы решили, что гринписовцы такие невинные? Это ангажированная политическая организация, которая провоцирует скандалы, чтобы дискредитировать перед мировым сообществом действия российских властей. Они специально приехали, чтобы устроить провокацию. Уверяю вас, наших там не было. Мы уже провели внутреннее расследование.

Ирина Хакамада, политик:

Ирина Хакамада Фото: Global Look Press

– У нас не казаки, а агрессивные шуты, которым дали возможность вести себя вольно. Они близки к футбольным фанатам, которыми легко манипулировать. На Кубани всегда были сильны националистические чувства (это крестьянская психология). Этим и воспользовались наверху, дав карт-бланш на всю эту антиамериканскую риторику и агрессию. Посмотрите, на кого они нападают! И делайте выводы.