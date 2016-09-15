Общество
Источник: РБК
07:53, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Отставка Бастрыкина может быть связана с арестами в СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин может покинуть свой пост после выборов в Госдуму.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин может в скором времени покинуть свою должность. По данным СМИ, Маркин готовится сменить сферу деятельности, так как получил другое предложение. Известие об отставке Маркина появилось на фоне скандала с книгой, которую написал представитель СКР, позаимствовав отрывки из статей журналистов нескольких российских изданий.

Как рассказали РБК источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР, а также три источника, близких к администрации президента, глава СКР Александр Бастрыкин вскоре покинет занимаемый пост. По данным собеседников издания, уход Бастрыкина с должности председателя СКР состоится после выборов в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Впрочем, точных сроков источники РБК не называют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию заявил, что ничего не знает об отставке Бастрыкина.

«Первый раз слышу», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли в Кремле сейчас обсуждается отставка Бастрыкина.

Представитель СКР Владимир Маркин, о скорой отставке которого стало известно в среду, 14 сентября, отказался комментировать новость об уходе главы СКР.

Собеседники РБК отмечают, что вопрос об отставке Бастрыкина был решен уже после возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства.

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