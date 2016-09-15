Москве и Киеву дадут 60 дней, чтобы решить вопрос с транзитом

Министерство экономического развития Украины начало процедуру обжалования транзитных ограничений России в рамках ВТО.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Украины Степана Кубова, Киев считает ограничения со стороны России необоснованными и требует их отменить.

«Мы считаем, что транзитные ограничения, введенные Российской Федерацией необоснованные и не соответствуют нормам соглашений ВТО», – заявил Кубов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская отметила, что Украина призвала российские власти «немедленно отменить необоснованные транзитные ограничения и восстановить недискриминационный, свободный режим транзита для всех членов ВТО».

В Минэкономразвития страны в среду, 14 сентября, сообщили о том, что Украина направила в ВТО запрос о проведении консультаций с Россией по ограничениям украинского транзита.

Консультации, которые являются обязательной досудебной стадией разрешения спора, будут длиться в течение двух месяцев. Если по истечении данного срока стороны не придут к соглашению, инициатор консультации имеет право потребовать учреждения третейской группы, отмечает РИА «Новости».