Маркин призвал СМИ не смешить людей отставкой Бастрыкина

Официальный представитель СКР Владимир Маркин не подтвердил информацию об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в СМИ появилась информация о скорой отставке председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным РБК, причиной отставки Бастрыкина может быть скандал с возбуждением уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства.

Представитель СКР Владимир Маркин, который, по некоторым данным, также близок к отставке, в своем Twitter не подтвердил сведения об уходе Бастрыкина.

«Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные...», — написал Маркин в соцсети.

В свою очередь «Газета.ру» со ссылкой на информированный источник сообщила о том, что Бастрыкина могут назначить на пост председателя правления «РусГидро». Работу в государственной энергетической компании могут подыскать и официальному представителю СК Владимиру Маркину, добавляет издание.