Маркин призвал СМИ не смешить людей отставкой Бастрыкина

Официальный представитель СКР Владимир Маркин не подтвердил информацию об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в СМИ появилась информация о скорой отставке председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным РБК, причиной отставки Бастрыкина может быть скандал с возбуждением уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства.
Представитель СКР Владимир Маркин, который, по некоторым данным, также близок к отставке, в своем Twitter не подтвердил сведения об уходе Бастрыкина.
«Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные...», — написал Маркин в соцсети.
В свою очередь «Газета.ру» со ссылкой на информированный источник сообщила о том, что Бастрыкина могут назначить на пост председателя правления «РусГидро». Работу в государственной энергетической компании могут подыскать и официальному представителю СК Владимиру Маркину, добавляет издание.
Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.