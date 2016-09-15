Общество
Источник: Коммерсантъ
07:06, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Деньги Захарченко СК объяснил схемами для проблемных банков

Следствие выдвинуло версию происхождения найденных у полковника МВД Захарченко и его отца миллиардов.

Sobesenik.ru ранее писал о том, что деньги, найденные у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко будут перевезены на хранение в банк. Напомним, при обыске в квартире Захарченко были обнаружены 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными, а после в СМИ просочилась информация об офшорных счетах его отца.

Как сообщает «Коммерсантъ», следствие рассматривает семейный бизнес как одну из главных версий происхождения денег. По данным издания, отец Захарченко Виктор известен тем, что составлял финансовые схемы для проблемных банков. Предполагается, что Захарченко-старший вместе с сыном составляли подобные схемы для банков перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Схемы помогали минимизировать потери.

Так, например, одними из клиентов семьи стали владельцы НОТА-банка: часть средств, якобы по просьбе банкиров, им помогли обналичить, а часть — вывести за границу.

При этом у следствия есть и вторая версия происхождения денег, отмечает издание. Согласно этой версии, Захарченко и его коллеги контролировали группу, которая могла незаконно обналичивать деньги и выводить их за границу. Следствие не исключает, что в таком случае квартира сестры Захарченко использовалась как корпоративное хранилище.

читайте также:Дмитрий Захарченко
Дело Захарченко: "чистка рядов" продлится до... выборов?
Бывший опер раскрыл Sobesednik.ru, откуда дома у арестованного по громкому делу полицейского 9 млрд рублей »

читайте также:Ярослав Одинцев
Эксперт: Арест Одинцева может быть связан со сменой главы АП
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о странностях в уголовном деле СЛО «Россия». »

Также по теме
Коррупция
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Работы нет, но вы держитесь. Как выжить безработному в России
07:07, 15 Сентября 2016
Sobesednik.ru решил напомнить, что сегодня от потери работы не застрахован никто
»
Микеле Плачидо в Ростове осыпали поцелуями
06:04, 15 Сентября 2016
Известный актер и режиссер Микеле Плачидо посетил кинофестиваль «Мост искусств» в Ростове-на-Дону, узнал Sobesednik.ru
»
Лидер движения "Голос": Эти выборы – репетиция президентских
00:01, 15 Сентября 2016
Григорий Мельконьянц рассказал Sobesednik.ru о разнице между предстоящими парламентскими выборами и кампанией 2011 года
»