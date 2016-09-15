Деньги Захарченко СК объяснил схемами для проблемных банков

Следствие выдвинуло версию происхождения найденных у полковника МВД Захарченко и его отца миллиардов.

Sobesenik.ru ранее писал о том, что деньги, найденные у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко будут перевезены на хранение в банк. Напомним, при обыске в квартире Захарченко были обнаружены 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными, а после в СМИ просочилась информация об офшорных счетах его отца.

Как сообщает «Коммерсантъ», следствие рассматривает семейный бизнес как одну из главных версий происхождения денег. По данным издания, отец Захарченко Виктор известен тем, что составлял финансовые схемы для проблемных банков. Предполагается, что Захарченко-старший вместе с сыном составляли подобные схемы для банков перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Схемы помогали минимизировать потери.

Так, например, одними из клиентов семьи стали владельцы НОТА-банка: часть средств, якобы по просьбе банкиров, им помогли обналичить, а часть — вывести за границу.

При этом у следствия есть и вторая версия происхождения денег, отмечает издание. Согласно этой версии, Захарченко и его коллеги контролировали группу, которая могла незаконно обналичивать деньги и выводить их за границу. Следствие не исключает, что в таком случае квартира сестры Захарченко использовалась как корпоративное хранилище.