Общество
Источник: Интерфакс
13:36, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Дело Натальи Шариной в четвёртый раз пытаются передать в суд

15 сентября следствие в очередной раз предъявило обвинение директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной.

Адвокат Шариной Иван Павлов сообщил «Интерфакс», что её обвиняют в возбуждении национальной ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства.

«Инкриминируемые моей подзащитной статьи остались без изменений, следствие внесло в обвинительное заключение незначительные коррективы», — сказал Павлов.

По его словам, данное обвинительное заключение в отношении Шариной является четвёртым по счёту. Он также добавил, что в ближайшее время следствие вновь предпримет попытку передать дело в суд.

Ранее уголовное дело было возвращено прокуратурой для устранения допущенных нарушений.

Полиция 28 октября прошлого года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после которых задержала директора библиотеки Шарину. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По заявлению СК, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое суд признал экстремистским материалом и запретил к использованию.

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