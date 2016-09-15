Бороться с диверсантами и террористами в Крыму будут резервисты

В Крыму создали специальную дивизию для борьбы с террористами и диверсантами.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, в Севастополе была создана 47-я дивизия территориальной обороны (ДТО), бойцы которой будут помогать правоохранительным органам бороться с террористами и диверсантами.

Кроме того, в обязанности нового военного подразделения войдет защита стратегически важных объектов и при необходимости ликвидация последствия стихийных бедствий и катастроф.

Основной состав дивизии сформирован не из кадровых солдат и офицеров, а резервистов, которых военное ведомство несколько раз в год призывает на сборы.

По словам источника газеты, дивизия была окончательно сформирована в конце августа и уже успела принять участие в учениях «Кавказ-2016».

«Формирование дивизии было завершено в конце августа нынешнего года. В ходе учений "Кавказ-2016" один из батальонов дивизии был поднят по тревоге и приступил к выполнению боевых задач», — рассказал представитель Минобороны.

Он добавил, что солдаты дивизии взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму, а также приняли участие в учениях по задержанию и ликвидации вражеских диверсантов.