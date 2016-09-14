Запрашивать военный билет для покупки "Аэроэкспресс" обязал Минтранс

«Аэроэкспресс» объяснил, с чем связано требование персональных данных для покупки билета.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что «Аэроэкспресс» будет запрашивать персональные данные пассажиров при покупке билетов через интернет или мобильное приложение. Помимо паспорта, жители РФ также смогут предъявить военный билет, морской или дипломатический паспорт.

Компания объяснила, что новые меры приняты в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ № 473 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» и нацелены на повышение безопасности пассажиров. Об этом сказано в пресс-релизе «Аэроэкспресса», поступившем в редакцию Sobesednik.ru.

Исполнительный директор компании Алексей Сорокин отметил, что «новые правила продажи билетов практически не увеличат время оформления билета, но существенно повысят безопасность поездки».

Напомним, правила вступают в силу с 15 сентября.