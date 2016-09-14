Общество
Источник: "Интерфакс"
10:53, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Задравшего геолога в Якутии дикого медведя убили охотники

В Якутии охотники убили медведя, до смерти задравшего 39-летнего геолога на территории охраняемой природной зоны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на западе Якутии дикий медведь напал на геолога компании АЛРОС. Велись поиски тела мужчины.

Как сообщил «Интерфакс», останки убитого медведем геолога обнаружили в нескольких километрах от особо охраняемой природной зоны «Очума». Медведя, который убил человека, застрелили охотники, выследив хищника с собаками.

Известно, что погибшему геологу было 39 лет. По факту нападения медведя на человека возбудили уголовное дело. На место происшествия в ближайшее время приедут полицейские и сотрудники Минприроды Якутии.

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