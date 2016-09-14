Общество
Источник: "Российская газета"
14:50, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 5 тысяч в январе 2017 года

44 миллиона российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей по отдельному графику.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году Россия сможет вернуться к индексации пенсий.

Как сообщила «Российская газета», правительство РФ определилось со сроками выплаты единовременной выплаты пенсионерам, которую ввели вместо индексации пенсий. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о том, что более 44 миллионов человек получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

Топилин уточнил, что выплата денег пенсионерам будет осуществляться по отдельному графику: «Это будет отдельный график доставки. Где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то будет отдельно доставляться. Задача поставлена перед нами и "Почтой России", чтобы это было в январе доставлено».

Отмечается, что единовременную выплату получат и работающие пенсионеры. При этом индексации пенсий работающие пенсионеры могут не ждать три года, а для неработающих пенсионеров индексацию пенсий вернут в следующем году. Размер индексации пенсий, которую планируют вернуть, пока не ясен.

читайте также:Эксперт уверен: изменения пенсионной системы грядут после выборов
Экономист: Накопительную часть пенсии отменят после выборов в Думу
Экономист предсказал отмену накопительной части пенсии и рассказал о последствиях »

читайте также:
Михаил Хазин о зарплатах и пенсиях: Власти возвращать деньги не собираются
Экономист Михаил Хазин рассказал, что не видит смысла в новом законопроекте о приоритете зарплат перед другими выплатами. »

Также по теме
Пенсии
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Политолог об отчете единороссов: В этой ситуации жалко Памфилову
15:14, 14 Сентября 2016
Sobesednik.ru обсудил отчет «Единой России» в Москве о проделанной работе с политологом Валерием Хомяковым
»
Джессика Альба: Я была уверена, что умираю
15:08, 14 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о том, как Джессика Альба относится к собственным кинообразам и насколько соответствует им в жизни
»
Эдуард Безуглов: Сотни спортсменов делают так, как сестры Уильямс
14:25, 14 Сентября 2016
Главный врач сборной РФ по футболу Эдуард Безуглов уверен, что сестры Уильямс не нарушили никаких антидопинговых правил
»