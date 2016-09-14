Всем пенсионерам в РФ выплатят по 5 тысяч в январе 2017 года

44 миллиона российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей по отдельному графику.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году Россия сможет вернуться к индексации пенсий.

Как сообщила «Российская газета», правительство РФ определилось со сроками выплаты единовременной выплаты пенсионерам, которую ввели вместо индексации пенсий. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о том, что более 44 миллионов человек получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

Топилин уточнил, что выплата денег пенсионерам будет осуществляться по отдельному графику: «Это будет отдельный график доставки. Где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то будет отдельно доставляться. Задача поставлена перед нами и "Почтой России", чтобы это было в январе доставлено».

Отмечается, что единовременную выплату получат и работающие пенсионеры. При этом индексации пенсий работающие пенсионеры могут не ждать три года, а для неработающих пенсионеров индексацию пенсий вернут в следующем году. Размер индексации пенсий, которую планируют вернуть, пока не ясен.