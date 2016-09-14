Созданная Медведевым комиссия устранит последствия ЧС в Приморье

14 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев создал комиссию по ликвидации последствий тайфунов в Приморье.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что после тайфунов «Лайонрок» и «Немтеун» в отрезанных водой населенных пунктах остаются больше 30 тысяч жителей Приморья.

Премьер-министр в ходе заседания правительства пояснил, что возглавит данную комиссию вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает РИА «Новости».

«Комиссия будет координировать действия федеральных и региональных властей, то есть делать так, чтобы помощь, которую мы с вами предусмотрели, и решения, которые приняты, максимально быстро исполнялись», — заключил Медведев.

Глава правительства отметил, что комиссия займётся вопросами восстановления разрушенной инфраструктуры. Он подчеркнул, что восстановить всё нужно максимально быстро.