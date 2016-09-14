Общество
Источник: ТАСС
07:41, 14 Сентября 2016 Версия для печати

При двух авиаударах ВВС США в Сирии погибли мирные жители

В США признались, что после двух авиаударов американских военных в Сирии погибли мирные жители.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава МИД России Сергей Лавров попросил американцев опубликовать договоренности по Сирии, достигнутые РФ и США в Женеве.

Как передает ТАСС, 12 сентября Центральное командование ВВС США заявило о том, что при трех бомбардировках авиации США в Сирии могли погибнуть мирные жители. Уточняется, что мирные жители погибли при авиаударе в районе Дейр-эз-Зора 7 сентября, возможно, в районе Ракки 10 сентября и в районе Эш-Шаддади 12 сентября.

При этом точное количество погибших мирных граждан Сирии не уточняется.

Отмечается, что заявление о том, что мирные жители погибли при авиаударе в районе Ракки – лишь допущение. Остальные два инцидента подтвердились.

Подчеркивается, что американские военные были уверены, что наносят удары по позициям «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена в России решением суда – прим. ред.]. О том, что в районе авиаударов находились невоенные автомобили, стало известно позднее.

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