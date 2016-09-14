Предлагавший услуги киллера сайт заблокировал суд Воронежа

Воронежский суд заблокировал сайт, на котором предлагал услуги киллер, «работающий» в России, СНГ и дальнем зарубежье.

Как сообщило РИА «Новости», суд в Воронеже заблокировал интернет-сайт по предоставлению услуг наемного убийцы, «работающего» на территории РФ, СНГ и дальнего зарубежья. С иском о блокировке сайта в суд обратилась прокуратура.

По данным СМИ, вход на заблокированный судом сайт был свободен для доступа всех желающих. Когда решение воронежского суда вступит в силу, его направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая и заблокирует сайт.