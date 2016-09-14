Общество
Источник: РИА «Новости»
14:52, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Перевоз 9 млрд Захарченко в банк будет "прикрывать" МВД

Изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко деньги перевезут на хранение в банк.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что адвокаты Дмитрия Захарченко узнали об офшорах отца подзащитного из СМИ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления инкассации Сбербанка Андрея Новикова, наличные деньги, найденные при обыске у руководителя управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, планируют перевести в банк на хранение. По разным оценкам, в рублевом эквиваленте сумма перевозимых денег составляет 8-9 миллиардов.

Перевоз денег в банк Новиков назвал «рискованным предприятием».

«У нас активная работа в плане реанимации темы взаимодействия с МВД. Даже в плане банального прикрытия ребят на маршруте, — сказал Новиков агентству. — Например, проблема сейчас встала перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД».

При этом он не уточнил, в каком банке будут хранится деньги и какая служба займется их перевозкой.

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