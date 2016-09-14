Номер военного билета запросит "Аэроэкспресс" при покупке

Для покупки билетов на «Аэроэкспресс» в приложении и через Интернет пассажирам придется указывать паспортные данные.

Как сообщает ТАСС, с 15 сентября пассажирам «Аэроэкспресса» при покупке билетов через сайт или приложение придется указывать свои личные данные — ФИО и номер документа, удостоверяющего личность.

Такие меры нацелены на повышение безопасности пассажиров.

Отмечается, что паспортные данные не понадобятся для покупки билетов в кассах и через билетопечатающий автомат.

Помимо паспорта, граждане РФ смогут использовать данные военного билета, паспорта моряка или дипломатического паспорта. Иностранным гражданам придется ввести данные ID или загранпаспорта, а тем, кто покупает билет для ребенка, понадобятся данные свидетельства о рождении.