Общество
Источник: "Росбалт"
09:25, 14 Сентября 2016 Версия для печати

На офшорных счетах отца Захарченко нашли 300 миллионов евро

На офшорных счетах родственников арестованного полковника Дмитрия Захарченко обнаружили 300 миллионов евро.

Ранее Sobesednik.ru писал об аресте врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по обвинению во взятке. В квартире Захарченко нашли 123 миллиона долларов.

Как сообщил «Росбалт», на швейцарских счетах, зарегистрированных на отца Захарченко, обнаружили почти 300 миллионов евро. Всего обнаружено шесть счетов офшорных компаний, на каждом из которых лежит от 45 до 47 миллионов евро.

Известно, что деньги лежат в Rothschild Bank и Dresden Bank. Происхождение крупной суммы денег сейчас устанавливается.

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