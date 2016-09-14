На главу МВД Украины завели дело после жалоб борцов с коррупцией

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы МВД Арсена Авакова.

Об этом в эфире «24 канала» заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что поводом для возбуждения уголовного дела против действующего главы МВД послужили многочисленные письма, в том числе обращение главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые», – рассказал Луценко.

При этом генпрокурор не уточнил, по какой именно статье возбуждено уголовное дело против начальника МВД.

Ранее депутаты Верховной рады несколько раз выносили на рассмотрение вопрос об отставке Арсена Авакова. В частности, 26 августа глава «Партии простых людей» Сергей Каплин заявил о необходимости отставки главы ведомства, обосновав это тем, что органы внутренних дел под руководством Авакова продемонстрировали «несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом».

Кроме того, как отмечает портал Сегодня.ua, ранее Шабунин заявлял, что министр внутренних дел Арсен Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании относительно народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД.