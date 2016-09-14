Общество
Источник: РИА "Новости"
10:26, 14 Сентября 2016 Версия для печати

МВД РФ ищет исчезнувшего с деньгами акционера "ЦентрОбуви"

Разыскиваемым по всей России обувным ритейлером по делу о хищении оказался топ-менеджер «ЦентрОбуви».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в федеральный розыск объявили топ-менеджера группы компаний по продаже обуви и одежды. Его обвиняют в мошенничестве.

РИА «Новости» выяснило, что в федеральный розыск объявили одного из акционеров компании «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый в мошенничестве ритейлер взял кредит в Газпромбанке и исчез с деньгами в неизвестном направлении. О точной сумме кредита в агентстве пока не знают, но речь идет о сумме менее 9 миллиардов рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела о мошенничестве в отношении Ломакина.

читайте также:Стадион «Зенит-Арена»
"Из 14 миллиардов 7 украдено". Новые подробности хищений на "Зенит-Арене"
Как стало известно Sobesednik.ru, конца печальной истории долгостроя «Зенит-Арена» в Петербурге по-прежнему не видно »

читайте также:Елена Летучая
Раскрыт мошенник, выманивавший деньги от имени "Ревизорро"
Ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая поведала, как юный мошенник пытался вымогать деньги у героев ее телешоу »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Книг Соловьева и Лимонова в Украине не ждут
11:26, 14 Сентября 2016
Есть ли сейчас на прилавках в Киеве российские книги, которым грозит «антипропагандистский» запрет, узнал Sobesednik.ru
»
Владимир Кара-Мурза-ст.: Где мои миллионы?
10:04, 14 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – об очередных телевизионных пасквилях
»
Оксана Федорова беременна в третий раз?
07:04, 14 Сентября 2016
В соцсети Instagram Оксана Федорова все чаще размещает фото, на которых она в свободной одежде, узнал Sobesednik.ru
»