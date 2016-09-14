МВД РФ ищет исчезнувшего с деньгами акционера "ЦентрОбуви"

Разыскиваемым по всей России обувным ритейлером по делу о хищении оказался топ-менеджер «ЦентрОбуви».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в федеральный розыск объявили топ-менеджера группы компаний по продаже обуви и одежды. Его обвиняют в мошенничестве.

РИА «Новости» выяснило, что в федеральный розыск объявили одного из акционеров компании «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый в мошенничестве ритейлер взял кредит в Газпромбанке и исчез с деньгами в неизвестном направлении. О точной сумме кредита в агентстве пока не знают, но речь идет о сумме менее 9 миллиардов рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела о мошенничестве в отношении Ломакина.