Общество
12:53, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Маркин отменил презентацию книги после обвинений в плагиате

Владимир Маркин отменил презентацию своей книги в Москве после обвинений в его адрес в плагиате от журналистов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что официальный представитель СК РФ Владимир Маркин написал книгу «Самые громкие преступления XXI века в России». Журналистка из «Новой газеты» Надежда Прусенкова после выхода книги Маркина обвинила официального представителя СК РФ в плагиате, на что Маркин отреагировал весьма резко. Однако позже он извинился перед журналисткой за излишнюю эмоциональность.

14 сентября в 18:00 в книжном магазине «Москва» на Тверской улице Тверского района ЦАО Москвы должна была пройти презентация книги Маркина, на которую пригласили всех желающих. Однако в день встречи на странице магазина в соцсети сообщили об отмене презентации «по независящим от магазина причинам»: «К нашему глубокому сожалению, по независящим от нас причинам встреча с руководителем Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным отменяется!»

Отметим, что накануне встречи с Маркиным журналист из «Коммерсанта» Илья Барабанов заявил о том, что Маркин в своей книге использовал его текст, который был опубликован в журнале The New Times еще в 2008 году. Барабанов обещал лично прийти на встречу с Маркиным в магазин «Москва» и предоставить доказательства своих слов.

В свою очередь, издательство «Эксмо», которое выпустило книгу официального представителя СК РФ, извинилось за плагиат перед журналистами и перед Маркиным.

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Цыганкова Валерия

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