Как спасти от закрытия сельскую школу: советы юриста

Sobesednik.ru узнал, как правильно бороться с закрытием сельских общеобразовательных учебных заведений.

«У нас в области закрыли школу в деревне Глуховка, хотя другой там нет и многие родители против. Это уже не первый случай, такое было и в других областях, и теперь ходят слухи, что и нашу школу ждет эта участь. Мы очень расстроены, потому что школа хорошая, просто маленькая, и возить детей куда-то не хочется – тут они всегда на виду. Можно ли что-то сделать в такой ситуации, есть ли смысл требовать, чтобы школу оставили, если говорят, что на нее нет денег?»

Ольга, Брянская область

Закрытие малокомплектных школ на селе – тенденция последних лет. Могут ли обычные люди отстоять школу и что можно сделать, если объявлено о ее закрытии, рассказывает Виктор ПАНИН, председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»:

– В первую очередь необходимо собрать сход сельских жителей, который является формой самоуправления. И запротоколировать его решение против закрытия школы. Обязательно нужно аргументировать свою позицию и перечислить все основания, почему школу закрывать нельзя. Если в школе учатся всего три ребенка – это одно, если 20–30 детей, им предлагают ездить в другую школу за тридевять земель и не выделяют транспорт – совсем другое дело.

Протокол следует направить в орган образования субъекта РФ, то есть на региональный уровень. Там обязательно должны дать мотивированный ответ, сославшись на нормативные акты. Стоит иметь в виду, что отсутствие бюджетных средств вовсе не является основанием, по которому сельская школа может быть закрыта. Копию ответа нужно будет направить в региональную прокуратуру.

Согласно Федеральному закону «Об образовании», в нашей стране таковое носит государственно-общественный характер. То есть мнение общественности, тем более по такому важному вопросу, как ликвидация или реорганизация школы, обязательно должно быть учтено. Случаев, когда после грамотных действий жителей по защите школы власти шли на попятную, достаточно, так что не надо думать, что обычные люди в такой ситуации бессильны.