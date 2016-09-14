Инициатор лишения степеней через суд уволен за "самодеятельность"

Министр образования Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, предложившего лишать ученых степеней через суд.

Как сообщила Васильева, один из сотрудников ведомства самолично внес в разрабатываемый проект министерства пункт о лишении ученых степеней по решению суда. Глава Минобрнауки сочла такое действие сотрудника «самодеятельностью» и приняла решение уволить его, пишет «Интерфакс».

«Один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу в работу, — цитирует Васильеву агентство. — Я объясняю это тем, что человек мало у нас работал и каких-то вещей не понимал. Он уволен, потому что люди так не работают».

Изначально предполагалось, что новый законопроект разрешит иностранцам защищать диссертации на английском языке. После в проекте появились несогласованные изменения: один из пунктов разрешал подавать заявление о лишении ученой степени из-за плагиата в диссертации только в том случае, если вступит в силу решение суда о нарушении авторских прав.