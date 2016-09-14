Общество
Источник: Интерфакс
11:25, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Инициатор лишения степеней через суд уволен за "самодеятельность"

Министр образования Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, предложившего лишать ученых степеней через суд.

Как сообщила Васильева, один из сотрудников ведомства самолично внес в разрабатываемый проект министерства пункт о лишении ученых степеней по решению суда. Глава Минобрнауки сочла такое действие сотрудника «самодеятельностью» и приняла решение уволить его, пишет «Интерфакс».

«Один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу в работу, — цитирует Васильеву агентство. — Я объясняю это тем, что человек мало у нас работал и каких-то вещей не понимал. Он уволен, потому что люди так не работают».

Изначально предполагалось, что новый законопроект разрешит иностранцам защищать диссертации на английском языке. После в проекте появились несогласованные изменения: один из пунктов разрешал подавать заявление о лишении ученой степени из-за плагиата в диссертации только в том случае, если вступит в силу решение суда о нарушении авторских прав.

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