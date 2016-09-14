Экс-канцлер Германии подал на развод в четвертый раз

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его жена Дорис Шредер-Кепф подали на развод спустя 19 лет брака.

Как сообщает 14 сентября издание Focus, Шредер и его жена расстались еще в 2015 году, однако не подавали на развод. Теперь пара намерена оформить свое расставание официально.

При этом источники издания утверждают, что экс-канцлер и его жена будут продолжать совместно заботиться о двух приемных детях из России.

Отмечается, что экс-канцлер разводится уже в четвертый раз. Для Шредер-Кепф это будет первый развод.