Общество
Источник: Focus
16:05, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Экс-канцлер Германии подал на развод в четвертый раз

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его жена Дорис Шредер-Кепф подали на развод спустя 19 лет брака.

Как сообщает 14 сентября издание Focus, Шредер и его жена расстались еще в 2015 году, однако не подавали на развод. Теперь пара намерена оформить свое расставание официально.

При этом источники издания утверждают, что экс-канцлер и его жена будут продолжать совместно заботиться о двух приемных детях из России.

Отмечается, что экс-канцлер разводится уже в четвертый раз. Для Шредер-Кепф это будет первый развод.

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Карпухина Мария

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