Экс-глава Израиля частично пришел в сознание после инсульта

Бывший президент Израиля Шимон Перес находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на лечащих врачей политика, состояние экс-президента Израиля «оценивается как тяжелое, но стабильное». Отмечается, что медики не видят показаний к проведению операции.

Ранее у 93-летнего Переса случился инсульт. После того, как его доставили в больницу, врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, пишет агентство.

При этом некоторые источники сообщают, что экс-президент Израиля частично пришел в сознание.