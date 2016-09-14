Черепашку Белых забрали себе бывшие коллеги губернатора

Бывшие коллеги экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 14 сентября приютили у себя черепашку губернатора.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Мосгорсуд признал законным продление срока бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

Адвокат Белых Вадим Прохоров рассказал, что черепашку забрали его коллеги после того, как в резиденции, где жил экс-губернатор, произошло изъятие имущества, сообщает «Интерфакс».

«Черепашка жила в аквариуме в резиденции, в которой проживал Никита Белых, когда был губернатором. После изъятия его имущества из резиденции кировчане забрали её на воспитание к себе, к счастью, на неё не распространился обеспечительный арест», — рассказал Прохоров.

Адвокат отметил, что в настоящее время с черепашкой всё в порядке.

По его словам, резиденция до сих пор опечатана, новый глава региона в неё ещё не въехал.