Акционер "ЦентрОбуви" в розыске ведет переговоры с банком

Акционер «ЦентрОбуви» знает о том, что находится в розыске, и ведет переговоры с банком о погашении задолженности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что акционера крупной компании по продаже обуви и одежды «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Как сообщило РИА «Новости», ритейлер Ломакин знает о том, что находится в федеральном розыске: «Ломакин осведомлен об объявлении в розыск». Сейчас, по данным агентства, Ломакин ведет с кредиторами «конструктивные переговоры о реструктуризации задолженности».

В то же время газета РБК подтверждает эту информацию, уточняя, что «Сергей Ломакин стал жертвой кампании, развернутой против него контролирующими акционерами обувной сети». По данным СМИ, «контролирующие акционеры компании, владеющие около 60%, Анатолий Гуревич, Дмитрий Светлов и президент группы "ЦентрОбувь" Андрей Нестеров в сговоре с корпоративными рейдерами, контролируя операционный бизнес, выводят активы компании и препятствуют подписанию соглашений с кредиторами».

В настоящее время все подробности уголовного дела в отношении Ломакина выясняются.