Общество
14:23, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Акционер "ЦентрОбуви" в розыске ведет переговоры с банком

Акционер «ЦентрОбуви» знает о том, что находится в розыске, и ведет переговоры с банком о погашении задолженности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что акционера крупной компании по продаже обуви и одежды «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Как сообщило РИА «Новости», ритейлер Ломакин знает о том, что находится в федеральном розыске: «Ломакин осведомлен об объявлении в розыск». Сейчас, по данным агентства, Ломакин ведет с кредиторами «конструктивные переговоры о реструктуризации задолженности».

В то же время газета РБК подтверждает эту информацию, уточняя, что «Сергей Ломакин стал жертвой кампании, развернутой против него контролирующими акционерами обувной сети». По данным СМИ, «контролирующие акционеры компании, владеющие около 60%, Анатолий Гуревич, Дмитрий Светлов и президент группы "ЦентрОбувь" Андрей Нестеров в сговоре с корпоративными рейдерами, контролируя операционный бизнес, выводят активы компании и препятствуют подписанию соглашений с кредиторами».

В настоящее время все подробности уголовного дела в отношении Ломакина выясняются.

читайте также:Владислав Резник
Адвокат объявленного в розыск депутата Госдумы: Правда за нами!
Детали скандала вокруг объявления депутата Госдумы Владислава Резника в розыск узнал у его адвоката Sobesednik.ru »

читайте также:Стадион «Зенит-Арена»
"Из 14 миллиардов 7 украдено". Новые подробности хищений на "Зенит-Арене"
Как стало известно Sobesednik.ru, конца печальной истории долгостроя «Зенит-Арена» в Петербурге по-прежнему не видно »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Политолог об отчете единороссов: В этой ситуации жалко Памфилову
15:14, 14 Сентября 2016
Sobesednik.ru обсудил отчет «Единой России» в Москве о проделанной работе с политологом Валерием Хомяковым
»
Джессика Альба: Я была уверена, что умираю
15:08, 14 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о том, как Джессика Альба относится к собственным кинообразам и насколько соответствует им в жизни
»
Эдуард Безуглов: Сотни спортсменов делают так, как сестры Уильямс
14:25, 14 Сентября 2016
Главный врач сборной РФ по футболу Эдуард Безуглов уверен, что сестры Уильямс не нарушили никаких антидопинговых правил
»