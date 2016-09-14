Адвокат Захарченко узнал об офшорных счетах его отца из СМИ

Адвокаты арестованного полковника Дмитрия Захарченко узнали о многомиллионных офшорных счетах его отца из СМИ.

Ранее Sobesednik.ru писал о появившейся в СМИ информации о том, что у отца обвиняемого в получении крупной взятки врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко якобы нашли 300 миллионов евро на счетах в банках за границей.

Как передает ТАСС, адвокат Захарченко Юрий Новиков прокомментировал информацию об обнаружении офшорных счетов отца полковника: «Об этом мы узнали из прессы. О каких-либо счетах нам ничего не известно, следственных действий по данному факту не проводится».

Следствие по делу Захарченко продолжается.