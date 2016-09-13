Выездной ремонт техники Apple: новый уровень клиентского сервиса

Техника марки Apple – это не только дорогостоящий атрибут, но и незаменимый, многофункциональный гаджет. Без работающего мобильного телефона или планшета мы не можем быть на связи, не можем выходить в Интернет, не может развлекаться или работать.

Однако цифровое оборудование, даже такое качественное, как Apple, выходит из строя – и в большинстве случаев это происходит внезапно. Возможных причин, которые могут стать причиной поломки, много – это падение телефона и другие физические воздействия, которые приводят к механическим повреждениям. Это и «утопление» гаджета, вышедший из строя порт, сгоревший внутренний блок, залипшая клавиша.

До недавнего времени для того, чтобы починить айфон 6 или любой другой iPhone, необходимо было отправляться в специализированный сервисный центр, официальный или неофициальный. Далее следовали ожидание в очередях, сдача гаджета на диагностику, после которой сообщался вердикт. В лучшем случае телефон чинили в течение нескольких часов, а зачастую срок ремонта составлял минимум сутки.

Вы не только тратили время на две поездки в ремонтные мастерские, но и не видели, что, собственно, делают с вашим гаджетом, какие комплектующие ставят и как качественно осуществляют ремонт.

В Москве и Екатеринбурге уже начали работу сервисы, которые осуществляют выездной ремонт iPhone и другой цифровой техники. Оформить заявку можно на сайте сервиса, указав необходимые детали и узнав стоимость ремонта. После этого квалифицированный мастер приедет к вам туда, где вам будет удобнее всего встретиться – на дом, в офис, в парк или даже кафе. Разумеется, с собой у него будет все необходимое, что исправить поломку сразу на месте.

Преимущества ремонта, который будет осуществляться у вас на глазах, очевидны: вы сможете удостовериться в качестве всех выполняемых работ, вы получите гарантию сохранности личных и деловых данных. И это не говоря о значительной экономии времени – никаких поездок, никаких очередей и ожиданий. Согласно статистике, ряд поломок, включая разбитый экран, выездной мастер сможет починить уже в течение 20–30 минут.

В данный момент услуги выездного ремонта в столице предлагают многие компании. Перед тем как выбрать фирму, убедитесь, что она дает гарантию на все комплектующие сроком минимум в три года. Узнать подробнее о том, как заказать выезд мастера по ремонту техники Apple, сколько будут стоить работы, а также о дополнительных услугах вы можете на сайте такой фирмы, которые можно найти в сети интернет.