Ввоз цитрусовых в РФ из Египта могут запретить из-за нарушений

Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию продукции из Египта.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что специалисты Министерства транспорта РФ продолжают проверять безопасность египетских аэропортов. По данным многих египетских СМИ, авиасообщение между Россией и Египтой может быть возобновлено уже в октябре.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор, ввоз в Россию египетской продукции высокого фитосанитарного риска может быть временно приостановлен.

В преддверии массовых поставок цитрусовых из Египта Россельхознадзор выразил беспокойство в связи с выявлением многочисленных нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в Россию. Как сообщили в ведомстве, власти Египта не приняли никаких мер для исправления данной ситуации.

«Несмотря на многочисленные обращения Россельхознадзора в адрес Центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта по указанной проблеме, египетская сторона не предприняла должных мер по исправлению ситуации», — сообщили в федеральной службе.

Россельхознадзор также заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с центральной администрацией карантина растений Минсельхоза Египта, чтобы обсудить проблему обеспечения фитосанитарных требований России к ввозимой на ее территорию подкарантинной продукции.