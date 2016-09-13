В Улан-Удэ почти 300 млн рублей потратят на "песни и пляски"

На празднование юбилея Бурятии из федерального бюджете выделено почти 300 млн рублей, узнал Sobesednik.ru.

Ситуация, которая сложилась в Улан-Удэ, лишний раз доказывает: деньги есть, но часто совсем не на то. 3 сентября столица Бурятии отметила 350-летний юбилей. К празднику ей сделали подарок – из федерального бюджета было выделено 299 МЛН 990 ТЫСЯЧ рублей. Сумма немаленькая и пригодилась бы для решения многих городских проблем – например расширения и реконструкции дороги в одном из жилых микрорайонов, знаменитом своими пробками.

Однако деньги будут потрачены, как выражаются депутаты Народного хурала республики, на «песни и пляски». 70 млн рублей – на проведение Дней культуры Улан-Удэ в Москве и Санкт-Петербурге, 35 млн – на Международный хоровой фестиваль, на фестиваль кино потратят еще 66, а 12 млн «съест» поэтический марафон.

– Многие депутаты были против таких трат, – рассказали в пресс-службе Народного хурала. – Но представители нашего правительства и мэрии пояснили, что еще два года назад, когда составлялась программа, все эти деньги были расписаны на культуру и сейчас направить их на другое – трудновыполнимая задача.

Дело в том, что два года назад чиновники рассчитывали получить из бюджета еще 6 миллиардов, которые можно было потратить на действительно важное. Но юбилей прошел, а миллиардов как не было, так и нет. Депутаты назвали происходящее пиром во время чумы, но долго думать над решением трудновыполнимой задачи не стали и на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы почти 300 млн рублей было потрачено на культуру.