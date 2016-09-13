Общество
Источник: ОТР
19:00, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Спортивная площадка для инвалидов в Архангельске побила рекорд

На спортивной площадке для людей с инвалидностью, открытой в Архангельске, можно будет тренироваться и сдавать нормы ГТО.

Открывшийся спортивный комплекс под открытым небом — крупнейший в России: он занимает площадь в 1300 квадратных метров, сообщает ОТР.

На площадке расположены турники, брусья и другие спортивные снаряды, есть зона для отжимания и для прыжков в длину, участок для толкания гири и отдельная тренажёрная зона, а также специальный городок для адаптации маломобильных детей. Также на территории нового спортивного сооружения выделена зона под комплекс для сдачи норм ГТО.

Сообщается, что построить площадку местным властям удалось благодаря привлечению спонсоров. Есть планы по созданию таких спортивных комплексов и в других городах Архангельской области.

Зарицкий Антон

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