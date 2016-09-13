Общество
Источник: РИА "Новости"
13:37, 13 Сентября 2016 Версия для печати

ШОС выяснила, что к теракту в Бишкеке причастны россияне

Спецслужбы Шанхайской организации сотрудничества установили лиц, причастных к теракту около посольства КНР в Бишкеке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 30 августа на территории посольства Китая в Бишкеке произошел взрыв. Власти республики официально признали случившееся терактом, который совершил террорист-смертник, протаранивший ворота посольства на автомобиле. В результате инцидента трое сотрудников посольства получили ранения, а устроивший взрыв террорист погиб на месте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ России генерала армии Сергея Смирнова, спецслужбы ШОС выяснили, что к подрыву здания посольства причастны выходцы из России, Таджикистана и Китая.

«Работа по выявлению лиц, причастных к теракту в Бишкеке, продолжается в координации со спецслужбами ШОС. В этой работе прослеживаются таджикские, китайские и российские следы», — сообщил журналистам Смирнов.

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГНКБ) Киргизии установил, что взрыв у посольства совершил член «Исламского движения восточного Туркестана» (ИДВТ) в Сирии. В комитете сообщили, что по происхождению смертник был уйгуром, при себе он имел паспорт гражданина Таджикистана на имя Зоира Халилова.

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