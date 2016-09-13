Российские инженеры создали двойник вертолёта Джеймса Бонда

В Подмосковье создали копию вертолёта Джеймса Бонда.

Подмосковные инженеры создали новый вид городского транспорта — самый лёгкий в мире вертолёт под названием «Микрон», который является копией вертолёта Джеймса Бонда, сообщает РЕН ТВ.

В собранном виде новая инженерная разработка может поместиться в багажник автомобиля. Для подготовки к полёту пилоту нужно всего лишь 10 минут.

Лётчик-испытатель Дмитрий Ракицкий рассказал, что данный самолёт может развить скорость до 120 километров в час и набрать высоту до трёх километров.

«У такого класса летательных аппаратов будущее, безусловно, есть, потому что они могли бы серьёзно расширить возможности и по решению каких-то простейших транспортных задач и в принципе, если говорить в целом об этом классе, он может стать хорошей заменой личному автотранспорту», — сообщил глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Разработчики отметили, что вертолёт не нужно оформлять и получать удостоверение пилота.