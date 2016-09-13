Работникам без офиса путь до работы зачтут за время трудодня

Время, потраченное в пути на работу, начнут считать частью трудового дня для не имеющих постоянного офиса работников.

Как сообщает «Би-ба-си», Европейский суд постановил, что отныне время, потраченное работником на путь от дома до работы, должно считаться частью трудового дня. Постановление касается только тех работников, которые не имеют постоянного офиса.

В большей степени решение Европейского суда скажется на рабочем графике сантехников, социальных работников, торговых агентов и так далее, Суд обязал работодателей организовывать график работы сотрудников таким образом, чтобы их первый и последний пункты назначения находились ближе к их дому.

Отмечается, что Европейский суд принял решение о необходимости изменить рабочий график ряда работников после закрытия испанской компанией по установке систем безопасности своих региональных офисов, что заставило ее сотрудников ездить по всей стране, выполняя работу.