Путин стал лицом рекламы мороженого в КНР после саммита G20

После саммита G20 в Китае появилась реклама мороженого с изображением президента России Владимира Путина.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ на саммите G20 в Китае подарил председателю КНР Си Цзиньпину ящик российского мороженого.
Российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter написал о том, что предприниматели из Китая решили сделать бизнес на привлекшем внимание общественности подарке Путина Цзиньпину: «"Мороженое, которое привёз Путин". Хитрые китайцы моментально начали делать бизнес на итогах саммита G20».
Смирнов также поделился фотографией, на которой запечатлен китайский автомобиль с рекламой мороженого с изображением Путина. На рекламе изображен Владимир Путин, который ест рожок мороженого. Под изображением есть надпись на китайском языке.
"Мороженое, которое привез Путин"— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 сентября 2016 г.
Хитрые китайцы моментально начали делать бизнес на итогах саммита G20 pic.twitter.com/Tpb7357y4U