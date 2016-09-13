Общество
14:52, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Путин стал лицом рекламы мороженого в КНР после саммита G20

После саммита G20 в Китае появилась реклама мороженого с изображением президента России Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ на саммите G20 в Китае подарил председателю КНР Си Цзиньпину ящик российского мороженого.

Российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter написал о том, что предприниматели из Китая решили сделать бизнес на привлекшем внимание общественности подарке Путина Цзиньпину: «"Мороженое, которое привёз Путин". Хитрые китайцы моментально начали делать бизнес на итогах саммита G20».

Смирнов также поделился фотографией, на которой запечатлен китайский автомобиль с рекламой мороженого с изображением Путина. На рекламе изображен Владимир Путин, который ест рожок мороженого. Под изображением есть надпись на китайском языке.

читайте также:Владимир Путин
Михаил Осокин: Лизнуть Путина
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин попытался разобраться в странных проявлениях любви к нынешнему президенту РФ »

читайте также:Владимир Путин видит своего приемника "молодым, но зрелым"
Андрей Колесников: Молодого, но зрелого преемника Путин нашел в своем лице
Эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников объяснил, почему Владимир Путин будет баллотироваться в президенты в 2018 году »

Также по теме
Президент
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ольга Сабурова: Прохор Шаляпин – сын телевизионного полка?
15:00, 13 Сентября 2016
Sobesednik.ru попытался выяснить, зачем Андрей Малахов так часто приглашает в свое телешоу Прохора Шаляпина
»
Александр Коржаков: Я сказал о власти правду, и они это знают
13:00, 13 Сентября 2016
Александр Коржаков прокомментировал Sobesednik.ru свое недавнее скандальное интервью
»
Глеб Павловский: В момент кризиса новая Дума может оказаться лидером
11:20, 13 Сентября 2016
Политолог Глеб Павловский рассказал, почему люди не хотят идти на выборы в Госдуму и что ждет российскую оппозицию.
»