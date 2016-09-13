Путин стал лицом рекламы мороженого в КНР после саммита G20

После саммита G20 в Китае появилась реклама мороженого с изображением президента России Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ на саммите G20 в Китае подарил председателю КНР Си Цзиньпину ящик российского мороженого.

Российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter написал о том, что предприниматели из Китая решили сделать бизнес на привлекшем внимание общественности подарке Путина Цзиньпину: «"Мороженое, которое привёз Путин". Хитрые китайцы моментально начали делать бизнес на итогах саммита G20».

Смирнов также поделился фотографией, на которой запечатлен китайский автомобиль с рекламой мороженого с изображением Путина. На рекламе изображен Владимир Путин, который ест рожок мороженого. Под изображением есть надпись на китайском языке.

"Мороженое, которое привез Путин"

Хитрые китайцы моментально начали делать бизнес на итогах саммита G20 pic.twitter.com/Tpb7357y4U — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 сентября 2016 г.