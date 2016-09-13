Президент России узнал об аресте гендиректора спецотряда "Россия"

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аресте генерального директора Специального отряда «Россия» Ярослава Одинцева.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, 13 сентября Басманный суд Москвы арестовал директора специального лётного отряда (СЛО) «Россия» Ярослава Одинцева.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил осведомлённость президента об аресте Одинцева, сообщает Life.

«Да, он в курсе, естественно, ему было доложено. Есть действия и есть подозрения, обвинения следственных органов, вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остаётся, что без решения суда признать кого-то виновным нельзя», — заключил Песков.

При этом Песков подчеркнул, что арест главы СЛО не требовал согласования с Управлением делами президента.