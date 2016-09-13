Общество
Источник: Коммерсантъ
07:04, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Место закладки бомбы в рухнувшем А321 установили по фрагментам

Международные эксперты установили место, на борту российского А321, взорвавшегося в Египте, где была заложена бомба.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкие к следствию источники, международные эксперты пришли к мнению, что бомба на лайнере А321 компании «Когалымавиа» была заложена в хвостовой части самолета, в отсеке рассыпного груза. По данным издания, взрывное устройство находилось между плетеной мебелью и детскими колясками.

Таким образом, когда бомба взорвалась, самолет перешел в неуправляемое пикирование и рухнул на землю.

Отмечается, что эксперты пришили к такому выводу, проанализировав выкладку фрагментов лайнера в ангаре каирского аэропорта.

Напомним, катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Самолет А321 выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, когда взорвался, пролетая над Синаем. В результате произошедшего погибли 224 человека.

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