День города в Год кино: как из москвичей делали кинозвезд

На дне рождения столицы побывали до 10 млн человек

В День города столица превратилась в один большой съемочный павильон, узнал Sobesednik.ru.

В этом году столице исполнилось 869 лет. Дата не круглая, но отметили ее, как стало уже привычным в Москве, весело и необычно.

День города проходил в Год кино, что и задало главную тему праздника – кино о Москве, главным героем которого мог стать каждый.

Шагаю по Москве

Начало праздника – на Красной площади, где была расстелена красная дорожка.

«Война и мир» в интерактиве Фото: Александр Алешкин

– Каждый москвич и гость города сегодня может почувствовать себя кинозвездой, – объяснили московские власти.

Горожане и правда активно делали селфи и невольно при­осанивались, проходя по красной дорожке. Ну а когда еще такой шанс представится?

Улица Тверская, которую расширили и замостили плиткой, на один день стала «Мосфильмом». Каждый квартал и даже каждый метр Тверской превратился в съемочную площадку какого-нибудь известного кинохита о Москве. На площадке кинофильма «Свинарка и пастух» построили копию фонтана, около которого познакомились главные герои фильма. У павильона «Иван Васильевич меняет профессию» можно было отведать кулебяку и «икру заморскую баклажанную». А площадкой «Войны и мира» гордился бы сам Бондарчук-старший. Одна ее половина была посвящена батальным сценам, вторая – создавала атмосферу бала.

На съемочных площадках можно было не только на других посмотреть, но и себя в бою показать Фото: Александр Алешкин

– Как в компьютерной игре, – удивленно сравнил почему-то один из подростков из числа зрителей.

– Это интерактивные инсталляции, – поправила девушка с бейджем. – Но вообще прав, очень похоже!

Интерактив и правда был полным. На площадке «Войны и мира» каждый желающий мог прикоснуться к старинному оружию, научиться с ним обращаться или при желании повальсировать под музыку позапрошлого века.

Зато у павильона фильма «Гостья из будущего» можно было попробовать настоящую космическую еду из тюбиков, погонять на «космических болидах» (роль которых исполняли задекорированные самокаты) и окунуться в атмосферу советской школы – попрыгать в резиночки и выиграть в казаки-разбойники.

Поклонники сериала «Место встречи изменить нельзя» получили шанс попробовать себя в роли сыщиков. Их учили снимать отпечатки пальцев и составлять фотороботы.

Даже в пасмурный день «Стиляги» создавали солнечное настроение Фото: Александр Алешкин

Но настоящие фаны собирались на площадках «Ночного дозора» и «Стиляг». Сюда шли целенаправленно. Девушки в стиле модниц 60-х и борцы со злом в длинных плащах. Только здесь они могли отвести душу в компании таких же заядлых любителей твиста или представителей «светлых сил».

Новый старый город

К Дню города на большинстве улиц закончились ремонтные работы, которые конечно же раздражали жителей столицы все это лето. Но с началом осени стало понятно, что во многих случаях мучения были не зря. Город становится удобнее, комфортнее, а городская среда, как говорят профи, дружелюбнее. Надо ли было раскопать все до основания, а потом снова закопать – вопрос, но более широкие тротуары, новые лавочки, велосипедные дорожки, оформление из живых цветов оценили даже скептики.

Вроде бы за последние несколько лет Москва и так пережила больше преобразований, чем за весь предыдущий постсоветский период. Но все еще продолжает меняться на глазах. И кстати, в этом есть возможность поучаствовать. Столичные власти активно используют обратную связь с горожанами. На специально созданной платформе в интернете «Активный гражданин» проходят голосования по самым разным вопросам. Так, например, именно «активные» горожане передвинули День города в этом году на неделю, чтобы праздник (традиционно приходившийся на первые выходные сентября) не совпал с траурной датой захвата школы в Беслане. «Активисты» же придумали коллективным разумом название нового, усовершенствованного поезда метрополитена. Название не оригинальное, зато точное и актуальное – «Москва».

На время праздника центр столицы стал полностью пешеходным Фото: Александр Алешкин

Чем еще запомнился 869-й день рождения Москвы

- На 20 площадках в разных частях города состоялись необычный салют и фейерверк в виде разноцветных смайликов, сердечек, пионов и других необычных фигур.

- На Пушкинской площади установили гигантские разноцветные буквы МОСКВА, которые стали одновременно и украшением, и авангардными лавочками. Уже в первые дни после установки буквы стали любимым местом для фотографий.

- Запущено еще одно московское кольцо – Кольцевая железная дорога, связавшая точки города, до которых раньше можно было добраться только с несколькими пересадками. Уже в первый день новшество оценили 150 тысяч пассажиров.

- Арки на Пушкинской площади были сделаны по эскизам 1947 года. Точно такие же «ворота» были установлены в послевоенной Москве.

- В городе прошло около 200 бесплатных экскурсий – пешеходных и автобусных. Большинство музеев также работали в бесплатном режиме.

- В Москве состоялся уникальный театральный велопробег. За руль двухколесного транспорта вместе с простыми москвичами сели звезды: Евгений Миронов, Дмитрий Дюжев, Мария Миронова, Игорь Верник, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Андрей Фомин, Ирина Пегова.