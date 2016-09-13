Анна Кузнецова: Вы заблуждаетесь насчет желания иностранцев усыновлять инвалидов

Новый уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова дала большое интервью Sobesednik.ru.

Мало кто знал основательницу благотворительной организации «Благовест» Анну Кузнецову, пока на днях Владимир Путин не назначил ее на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка вместо Павла Астахова. К своим обязанностям она приступает с 19 сентября. Одно из своих первых интервью в новом качестве Кузнецова дала нашей газете.

Досье

Анна Кузнецова (в девичестве — Булаева) родилась 3 января 1982 года в Пензе. Получила красный диплом Пензенского государственного педуниверситета по специальности «психология». В 2008 году основала в Пензе общественную организацию «Благовест», потом возглавила местный благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

В 2016 году участвовала в праймериз «Единой России», с 65,1% голосов заняв на них первое место. 9 сентября 2016 года указом Владимира Путина назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Категорический противник абортов.

Муж Алексей Кузнецов — священник в сельском храме Воскресения Христова.

«Анн Кузнецовых — сотни»

— Готовясь к этому интервью, я позвонил в Пензу вашим друзьям и коллегам. Все они отзываются о вас по-разному, но как один подчеркивают вашу чрезмерную религиозность. Многие к вам обращаются не иначе как «матушка». Означает ли это, что вы будете пропагандировать христианские ценности в многоконфессиональной стране?

— Да, у меня муж священник. Да, ко мне обращаются «матушка». И что? Я много лет возглавляла комиссию по межконфессиональным взаимодействиям в Общественной палате Пензенской области. Там представлены все национальности и конфессии, которые есть в регионе. Вместе мы объехали все детские дома, собирали помощь Украине и так далее. За годы руководства этой комиссией ни у кого ни разу не возникли ни вопросы, ни, тем более, претензии друг к другу. Проблема семьи и детей не имеет ни национальности, ни религиозной принадлежности. Наши ценности общечеловеческие! Ни в одной религии не сказано, что семья — это плохо и что детей вообще не должно быть.

«Проблема семьи и детей не имеет ни национальности, ни религиозной принадлежности...» Фото: личная страница «ВКонтакте»

— Вы очень здраво рассуждаете про жизнь. Но некоторые ваши высказывания, скажем, по поводу телегонии, честно говоря, повергают в шок: «клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка», — цитируют СМИ.

— Когда я прочитала это якобы мое интервью, была немного удивлена. Скорее всего, здесь журналисты выдали желаемое за действительное. Не помню, чтобы в 2009 году говорила со СМИ (тогда мало кто меня знал). Я не помню, чтобы рассуждала на эту тему...

— Вы также утверждаете, что в мире нет СПИДа. Якобы это выдуманное заболевание.

— Видите, я узнала много нового про себя. Спасибо! Людей нужно судить по их конкретным делам, а не по каким-то непонятно откуда взявшимся высказываниям. Я — активный пользователь соцсетей. Там я свои мысли высказываю открыто и честно. Даже выкладываю информацию личного характера — про семью и детей. В одной только Пензенской области проживают около двух тысяч Анн Кузнецовых. Может, кто-то из них высказывался в сетях на эту тему, а недоброжелатели взяли цитату и использовали против меня. Конечно, руку тут, судя по всему, приложили и журналисты — раздули скандал. Кстати, в свое время я хотела быть журналистом, а потом, видите, как судьба повернулась — стала педагогом-психологом.

— Многие волнуются: как мать шестерых детей будет справляться со столь ответственной государственной задачей?..

— Я хотела стать депутатом, и в мае, когда я победила на предварительном голосовании (первое место среди участников — 65,1%, а также 66,1% по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу в Пензе), у меня с мужем состоялся серьезный разговор — как быть дальше? Мы понимали, что грядут большие перемены. Но я не ожидала, что столь серьезные. Максимум, на что, я могла рассчитывать — это Госдума, работа в сфере законодательства. Так что была готова совмещать работу и уход за детьми. В октябре-ноябре семья переедет в Москву. Думаю, мне тогда будет легче. Что ни говори, дети должны находиться рядом с матерью.

— Вы мать-героиня?

— Я никогда не интересовалась этим вопросом. Но я знаю, что какая-то медаль мне полагается.

— А седьмого ребенка вы не планируете?

— Почему нет, если будет?

— Вы переезжаете в Москву. Вам положена служебная квартира?

— Пока у меня нет конкретики. У меня сейчас задача — разобраться с документами, которые остались в наследство от Астахова.

«Ни в одной религии не сказано, что семья — это плохо и что детей вообще не должно быть...» Фото: личная страница «ВКонтакте»

— Он, кстати, имел четкую и принципиальную позицию по поводу скандального «закона Димы Яковлева». Но ведь страдают дети-инвалиды, которых в России мало кто усыновляет.

— Вы глубоко заблуждаетесь насчет желания иностранцев массово усыновлять детей из данной группы. Насколько я знаю, были только два таких случая в Пензенской области, когда люди соглашались брать тяжелобольных детей. А сейчас из российских усыновителей выстроилась очередь, поэтому я не вижу необходимости в отмене действующего закона.

— Скажите честно, нет страха перед новой должностью?

— На самом деле, тревожно, и очень тревожно. Но я мама шестерых детей должна владеть своими эмоциями и принимать четкие и серьезные решения. Поддержка мужа у меня есть!

— Кстати, он нашел работу в Москве? Будет ли он сохранять статус священника?

— Конечно, будет сохранять. Но пока конкретных предложений нет. Вот приедет в Москву с детьми, будем решать, куда ему устроиться.

«Все у нас будет!»

— Астахов, можно предположить, оставил кучу нерешенных проблем. За что возьметесь в первую очередь?

— Главное — понять, с кем и с чем мне предстоит работать. Формирование команды — важный момент, от которого зависит, как поплывет «корабль». По каждому направлению будет четко сформулирован вектор направления, чем бы мы ни занимались — постинтернатное сопровождение, здравоохранение или иные темы. Всё у нас будет!

— В Пензе вы открыли социальную программу «Жизнь — священный дар», в рамках которой проводятся мероприятия по сокращению количеств абортов и пропаганде традиционных семейных ценностей. По мнению экспертов, программа имеет большие перспективы. Будете ее поднимать на федеральный уровень?

— Это программа, которую разработала общественная организация. Мы туда закладывали принцип «береги жизнь» — это помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, жертвам насилия и так далее. Проблема не надуманная. Только прошла информация про мое назначение на пост детского омбудсмена, а я уже получила тысячи обращений с просьбой помочь в решении тех или иных проблем. О чем это говорит? В обществе есть некая напряженность в этой сфере. И срочно надо что-то делать. Подобные программы хороши тем, что они гибкие, с ними легко работать даже без господдержки, которую не так-то просто получить. Программа функционирует в 20 регионах России, и что самое отрадное — успешно.

Кстати, неплохо было бы распространить и опыт благотворительного фонда «Покров», который помогает тяжелобольным детям, поддерживает малоимущих семей, детей из неблагополучных семей и заботится о воспитанниках сиротских учреждений. У меня есть лекция, где я рассказываю, как организовать тот или иной проект, как правильно выстроить работу с учреждениями здравоохранения и другими ведомствами.