12 грузинских офицеров погибли из-за конфликтов на Украине

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил количество погибших грузинских офицеров в Донбассе и на Майдане.

В эфире телеканала «112 Украина» Михаил Саакашвили заявил, что в Донбассе погибло в пять раз больше грузинских офицеров, чем на Майдане.

«Люди погибали на Майдане, в том числе два грузина погибли на Майдане, и уже десять наших офицеров [погибли] на фронтах этой войны [в Донбассе]», — сказал он.

Саакашвили также отметил, что гибель людей на Майдане ради прихода депутатов к власти является позором для них.

«Позор, что эти люди называют себя народными депутатами и вообще являются политиками в этой стране. Надеюсь, что это временная ситуация и она поменяется», — сказал он.