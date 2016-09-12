Общество
Источник: МГБ ДНР
14:08, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Задержание семерых детей-диверсантов в ДНР сняли на видео

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной ДНР опубликовало видео задержания подростков-диверсантов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в ДНР задержали семерых несовершеннолетних, которые могли участвовать в диверсиях по приказу Украины.

Видео задержания группы из семерых подростков, подозреваемых в диверсиях на территории самопровозглашенной ДНР, опубликовало министерство госбезопасности (МГБ) республики. По данным источника, к диверсиям подростков принудил сотрудник спецслужб Украины Игорь Рицко (позывной Алмаз).

«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины путем шантажа и угроз несовершеннолетних детей, ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ», – заявили в ведомстве. Группа из семерых несовершеннолетних с мая 2015 года по июнь 2016 года занималась подрывом автомобилей гражданских лиц и военных объектов, заявляют в ведомстве.

Сообщается, что задержанные подростки должны были заниматься «выбиванием долгов» у коммерсантов в городе Ясиноватая. При этом источник утверждает, что спецслужбы Украины сначала завлекали подростков деньгами, а потом шантажировали наказанием за уже совершенные преступления.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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