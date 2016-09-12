Общество
Источник: УФСБ РФ по республике Карелия
13:11, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Вербовщика ИГИЛ с Кавказа задержали спецслужбы в Карелии

В Карелии задержали уроженца Кавказа, который призывал к вступлению в террористическую группировку ИГИЛ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что НАТО поставила в Турцию дополнительные системы ПРО.

Спецслужбы задержали в Карелии 37-летнего вербовщика террористической группировки ИГИЛ. Как сообщает УФСБ по региону, мужчина через интернет отправлял материалы, пропагандирующие идеологию насилия и оправдывающие терроризм.

«УФСБ по республике Карелия во взаимодействии с управлениями ФСБ по республике Дагестан и Мурманской области пресечена преступная деятельность 37-летнего гражданина РФ, выходца из Северокавказского региона, систематически осуществлявшего идеолого-вербовочную работу, направленную на склонение жителей Карелии, Мурманской области и Дагестана к вступлению и участию в деятельности бандподполья Северокавказского региона», – сообщает источник.

При этом подозреваемый через социальную сеть пытался вербовать жителей Петрозаводска и Мурманска для вступления в ИГИЛ и выезда в Сирию. Сообщается также, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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