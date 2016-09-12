Общество
Источник: ТАСС
15:03, 12 Сентября 2016 Версия для печати

В столичном регионе начались первые ночные заморозки

Первые заморозки были зафиксированы столичным Метеобюро в понедельник, 12 сентября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в поселке городского типа Черусти столбики термометра опустились в ночь на 2 сентября до отметки в +1,4 °C.

Слабые ночные заморозки зафиксированы в Московской области в понедельник, 12 сентября: так, метеостанция в поселке Черусти Шатурского района Московской области, который называют «полюсом холода» Подмосковья, отметила минувшей ночью температуру в –0,6 °С, пишет ТАСС.

«При этом в Москве было до 13 °С тепла», – добавили синоптики.

Сообщается, что в ближайшее время в столичном регионе похолодает на 10 градусов. По ночам температура может снизиться до +3... +8 °С, днем же подняться не выше +10... +15 °С. Уже сейчас подобный температурный режим считается ниже сентябрьской нормы. Помимо понижения температуры, столичный регион ожидают дожди.

Потепление, или «бабье лето», ожидается к третьей декаде сентября, отметили в Метеобюро.

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