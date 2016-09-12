В ДНР обвинили Украину в вербовке семи юных диверсантов

В ДНР задержали группу несовершеннолетних, которых подозревают в участии в диверсиях по заказу Украины.

Как передает ТАСС, Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержало группу из семи подростков, которых подозревают в диверсиях на территории ДНР по заказу Украины. По версии МГБ ДНР, с мая 2015 года по июнь 2016 года задержанные осуществляли подрывы гражданских и военных автомобилей, а также других объектов.

Кроме того, в ведомстве считают, что подозреваемым в диверсиях украинские власти сначала обещали деньги за работу, а потом шантажировали их и запугивали наказанием.

Сейчас правоохранительные органы ДНР устанавливают, причастны ли к диверсионной группе другие люди. Выясняется степень вины каждого из задержанных.