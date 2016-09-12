Стрелявших из Porsche на свадьбе подозревают в хулиганстве

Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело по факту стрельбы из свадебного кортежа.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что полиция остановила Porsche, из которого могли вести стрельбу.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту стрельбы на юге столицы, сообщает РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 1 статьи 213», – заявили в ГУ МВД Москвы.

О двух случаях стрельбы из свадебного кортежа стало известно в воскресенье, 11 сентября. Один из случаев произошел на Ленинградском проспекте на северо-западе Москвы. После этого полиция объявила план «Перехват». Как сообщает источник, в составе свадебного кортежа, который устроил стрельбу, были Maybach, Bentley и Porsche. У водителей и пассажиров задержанных авто изъяли травматический пистолет и патроны к нему.