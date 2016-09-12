Ситуацию с выборами в ГД на Украине в ЦИК сочли "абсурдной"

Глава Центризбиркома рассказала о готовности к выборам и особенностях организации выборов для россиян за рубежом.

Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова РИА «Новостям», на территории Украины голосование для россиян будет проходить сложнее всего.

«К сожалению, может сложиться абсурдная ситуация, попирающая все международные нормы по обеспечению голосования за рубежом», – отметила она. Речь идет о заявлении, прозвучавшем ранее от пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. Однако Элла Памфилова надеется, что Киев изменит позицию по организации голосования на территории российских диппредставительств.

«На всякий случай мы организовали также участки для голосования в приграничных с Украиной странах, с их согласия», — сообщила глава Центризбиркома.

При этом в остальных зарубежных странах серьезных проблем с проведением голосования не ожидается. Избирательные участки организованы в 145 странах, количество бюллетеней в них достаточно для голосования россиян.

«Более того, учитывая культурные традиции ряда восточных стран, специально организовали несколько пунктов для досрочного голосования, чтобы у людей была возможность проголосовать не только в день голосования 18 сентября, но и в выходной для этой страны день. Недавно наш коллега Василий Лихачев летал в Сирию – там тоже организован участок для голосования, никаких проблем нет», – рассказала Памфилова. На территории России же досрочное голосование отменено.

«Оно сохранено только в отношении труднодоступных участков, или, например, судов, которые находятся в плавании», – добавила она.

Безопасность на избирательных участках будет обеспечена в полной мере. Все участки проверены с точки зрения пожарной безопасности, решены вопросы присутствия правоохранителей и обеспечения техническими средствами в том числе рамками металлоискателей.

«В целом, комиссии всех уровней приведены в полную готовность к предстоящим выборам. «Материально-техническая база в полной готовности, методическая база готова, комиссии все укомплектованы, кадровые вопросы решены», – отметила глава Центризбиркома.

И хотя злоупотребления в ходе подготовки выборов все равно фиксируются, в основном, они объясняются неточным знанием законодательства или нечеткостью некоторых норм. Памфилова отметила, что злоупотреблений было меньше, чем в ходе предыдущих выборов.