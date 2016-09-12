Общество
Источник: ТАСС
15:27, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Путин следит за деталями дела о взятке полковника Захарченко

Президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией по делу о взятке, в котором фигурирует Дмитрий Захарченко.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что адвокат Дмитрия Захарченко намерен добиваться его освобождения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает все детали уголовного дела в отношении врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 12 сентября.

«Вы знаете, что работает комиссия. Глава Администрации [президента РФ] Антон Вайно ее возглавляет. Работа очень сложная, очень кропотливая. Президент в контексте дела, которое вы упомянули, обладает всей полнотой информации», – заявил Песков. При этом пресс-секретарь президента отметил, что «борьба с коррупцией – это очень многогранный процесс».

По словам Дмитрия Пескова, судьбу обнаруженных у Захарченко денег, эквивалентных 8 млрд рублей, будет решать суд.

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