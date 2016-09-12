Общество
Источник: Facebook
08:53, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Поставки польского газа на Украину возобновили после аварии

Польша возобновила экспорт газа на Украину после сверхурочного окончания работ по устранению аварии на газопроводе.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Польша на время приостановила поставки газа на Украину в связи с разгерметизацией трубы во Львовской области.

В своем Facebook представитель «Укртрансгаза» Максим Белявский сообщил о возобновлении поставок польского газа на Украину. Импорт газа был снова начат 12 сентября в 07:00.

На данный момент импорт газа Украина производит в режиме 4,25 миллиона кубометров. Уточняется, что работы по ликвидации аварии на газопроводе были окончены сверхурочно.

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