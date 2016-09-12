Поставки польского газа на Украину возобновили после аварии

Польша возобновила экспорт газа на Украину после сверхурочного окончания работ по устранению аварии на газопроводе.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Польша на время приостановила поставки газа на Украину в связи с разгерметизацией трубы во Львовской области.

В своем Facebook представитель «Укртрансгаза» Максим Белявский сообщил о возобновлении поставок польского газа на Украину. Импорт газа был снова начат 12 сентября в 07:00.

На данный момент импорт газа Украина производит в режиме 4,25 миллиона кубометров. Уточняется, что работы по ликвидации аварии на газопроводе были окончены сверхурочно.